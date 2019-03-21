Son Dakika Haberleri: Yol Kontrolünde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Yol Kontrolünde Uyuşturucu Ele Geçirildi

14 dakika önce

Isparta'da polisin yaptığı yol kontrollerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 3 kişi yakalandı.

Yol Kontrolünde Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
Isparta'da polisin yaptığı yol kontrollerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Antalya yolu üzerindeki Sav Kavşağı Yol Kontrol Noktası'nda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Polisin yaptığı kontrollerde, içerisinde M.Ö., R.C. ve H.Y. bulunan araçta 4.25 gram eroin maddesi ele geçirildi. Narkotik polisi tarafından şüphelilere, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:46 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Isparta, 3. Sayfa
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