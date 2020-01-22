Yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı - Son Dakika

Yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı

6 saat önce

Isparta'da Jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde uyuşturucu madde ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı, System.String[]

Isparta'da Jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde uyuşturucu madde ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.


Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte yaptıkları yol kontrolleri sırasında durdurulan bir araçta 52 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Ekipler, konuyla ilgili E.A. (25), Ş.D. (31) ve E.D. (36) isimli 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Haklarında adli işlem başlatılan şüphelilerin gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - ISPARTA

Jandarma, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:27 Kaynak: İHA
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