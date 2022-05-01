Yol kontrolünde uyuşturucu ile yakalandılar - Son Dakika
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Yol kontrolünde uyuşturucu ile yakalandılar

01.05.2022 14:36
Yol kontrolünde uyuşturucu ile yakalandılar

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Devrek ilçesinde yol kontrol faaliyeti esnasında bir araçta 35 gram metamfetamin ele geçirdi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Devrek ilçesinde yol kontrol faaliyeti esnasında bir araçta 35 gram metamfetamin ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Devrek ilçesinde yol kontrol faaliyeti esnasında adli makamlardan alınan arama kararına istinaden bir araçta yaptıkları aramada 35 gram metamfetamin ele geçirdi. Ekipler tarafından araçtaki 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şahıs, ifadelerinin alınması sonrası serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

YORUMLAR
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Kahvede tombala oynayan 4 kişiye ceza kesildi Kahvede tombala oynayan 4 kişiye ceza kesildi Otomobilde 2 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi Otomobilde 2 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Metamfetamin, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yol kontrolünde uyuşturucu ile yakalandılar - Son Dakika


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