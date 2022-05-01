Yol kontrolünde uyuşturucu ile yakalandılar - Son Dakika

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Devrek ilçesinde yol kontrol faaliyeti esnasında bir araçta 35 gram metamfetamin ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Devrek ilçesinde yol kontrol faaliyeti esnasında adli makamlardan alınan arama kararına istinaden bir araçta yaptıkları aramada 35 gram metamfetamin ele geçirdi. Ekipler tarafından araçtaki 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şahıs, ifadelerinin alınması sonrası serbest bırakıldı. - ZONGULDAK