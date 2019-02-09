Yol Kontrolünde Üzerlerinde Hap Ele Geçirilen Şüphelilerin Evinden de Uyuşturucu Çıktı
1 saat önce
Isparta'da polisin yol kontrolünde durdurduğu bir araç içerisindeki şahısların üzerinde yapılan aramalarda 161 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Isparta
'da polisin yol kontrolünde durdurduğu bir araç içerisindeki şahısların üzerinde yapılan aramalarda 161 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 2 şüphelinin evinde arama yapan polis, bahçedeki cam şişe içerisinde 238 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımı engellemek adına yaptığı çalışmalar kapsamında dün Isparta- Afyonkarahisar
karayolu üzerinde bir otomobili durdurdu. Süleyman Demirel Üniversitesi
kavşağındaki polis kontrol noktasında durdurulan araç içerisinde bulunan E.E. ve S.G. isimli şahıslar üzerinde arama yapan ekipler, 161 adet extacy hap ele geçirdi.
Narkotik polisi, şüphelilerin evinde yaptığı aramalarda ise bahçede cam şişe içerisinde 238 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Şüpheliler hakkında, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla adli işlem başlatılırken, olay sonrasında S.G.'nin gözaltına alındığı öğrenildi. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:26 Kaynak: İHA
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