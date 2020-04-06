Yol kontrolünden kaçan cezaevi firarisinin cesedi derede bulundu - Son Dakika

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Yol kontrolünden kaçan cezaevi firarisinin cesedi derede bulundu
7 saat önce
Trabzon'da yol kontrolünden kaçan cezaevi firarisinin cesedi derede bulundu.
Trabzon'da yol kontrolünden kaçan cezaevi firarisinin cesedi derede bulundu.
Alınan bilgiye göre, Araklı- Bayburt kara yolunda jandarma tarafından gerçekleştirilen yol kontrolünü fark eden cezaevi firarisi U.T, ekiplerin uyarılarına rağmen otomobiliyle kaçtı.
Bir süre sonra gözden kaybolan U.T'nin cansız bedeni, kara yolu üzerinde yer alan dere içerisinde bulundu.
Ekiplerin çalışmasıyla dereden çıkarılan ceset, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:44 Kaynak: AA
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