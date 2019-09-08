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Yol koşusunda hayatını kaybeden binbaşı Demir için tören

23 dakika önce

Balıkesir'de gerçekleştirilen 11. İsmail Akçay Yol Koşusu'na katılan ve yarışın son metrelerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Binbaşı Ali Demir için askeri tören yapıldı.

Yol koşusunda hayatını kaybeden binbaşı Demir için tören, System.String[]

Balıkesir'de gerçekleştirilen 11. İsmail Akçay Yol Koşusu'na katılan ve yarışın son metrelerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Binbaşı Ali Demir için askeri tören yapıldı.

İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Ufuk Aruk, komutanlığın yerleşkesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Demir'in yaşamını yitirmesinden duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Bir milletin, vatan için ölmesini bilen evlatları var olduğu müddetçe yaşayacağını belirten Aruk, "Bizler, her ferdiyle bu duygu içinde olan yüce Türk milletinin evlatlarıyız. Bu duygu ve düşüncelerle arkadaşımızı rahmetle anıyor, kederli ve yaslı ailesine, tüm silah arkadaşlarına, dostlarına ve yüce milletimize baş sağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun." diye konuştu.

Demir'in cenazesi, Kur'an-ı Kerim okunması ve İl Müftüsü Ramazan Topcan tarafından dua edilmesinin ardından, toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

Törene, Binbaşı Ali Demir'in ailesi ve silah arkadaşlarının yanı sıra İl Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, eski milli atlet İsmail Akçay ve emniyet mensupları katıldı.

İsmail Akçay, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:20 Kaynak: AA
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