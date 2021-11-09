Arka kapağı açılan kamyondan tonlarca mısır yola saçıldı - Son Dakika

Arka kapağı açılan kamyondan tonlarca mısır yola saçıldı

Yol mısır tarlasına döndü

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki kamyonun kapağı açılınca mısırlar yola döküldü.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi 42 Evler mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürkan Berber idaresindeki 41 ADY 470 plakalı Mercedes marka kamyonun, seyir halinde olduğu sırada kapağı açıldı. Mısırlar ise açılan kapaktan dökülerek yolu kapladı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olası bir kazayı engellemek için kapanan yolda trafik ekipleri önlem alırken, belediye ekipleri de yola saçılan mısırları kepçe yardımıyla toplayarak kamyona yüklendi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, sürücü Gürkan Berber'e trafiği aksattığı gerekçesiyle 300 TL para cezası uyguladı.

Berber, "Olayın olduğu yerde aşırı derecede yüksek bir set var. Bizim araçlarımız körüklü. Basınçlı olduğu için sıçrıyor ve bu sebeple arka kapaklar patlıyor. Bu ikinci olay, geçen hafta da aynı yerde toprak yüklü bir kamyonun kapağı patlamış. Daha önce de söylediğimiz halde polislerimiz bizimle tartışıyor" dedi.