Son Dakika Haberleri: Yol Olmayınca, Cenaze Traktör Römorkunda Mezarlığa Götürüldü

Yol Olmayınca, Cenaze Traktör Römorkunda Mezarlığa Götürüldü

21 dakika önce

Yol olmayınca, cenaze traktör römorkunda mezarlığa götürüldü -Sağanak yağışlar sonrası birçok yol kullanılmaz hale geldi.

Yol olmayınca, cenaze traktör römorkunda mezarlığa götürüldü
-Sağanak yağışlar sonrası birçok yol kullanılmaz hale geldi. Vatandaşlar cenazeyi traktör römorkunda taşıdı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kırsal bir mahallede hayatını kaybeden kadının cenazesi mezarlığa traktörle götürüldü.
Siverek ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kırsal mahallelerde bulunan birçok çamurlu yol kullanılamaz hale gelirken, vatandaşlar cenazelerini traktör römorkunda mezarlığa ulaştırıyor.
Geçtiğimiz gün, ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Karacadağ'a bağlı Olgunlar köyünde Nuriye Yıldırım hayatını kaybetti. Köylüler yolların bozuk ve çamurlu olmasından dolayı cenazeyi mezarlığa traktör römorkunda taşıyarak ulaştırdı.
Cenazenin römorkta taşınması ve yolların bozukluğu bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamarasıyla kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:22 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa, Güncel
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