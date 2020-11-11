Yol onarım ekibine kar sürprizi - Son Dakika

- Yol onarım ekibine kar sürprizi

HAKKARİ - Hakkari'deki yüksek kesimlerde yol yapım ve onarım çalışması yapan ekipler kar sürpriziyle karşılaştı.

Hakkari genelinde belirli aralıklarla etkisini sürdüren yağışlar yüksek kesimlerde yerine kara bıraktı. Şemdinli ilçesi Ulak köyü üst kesimlerinde yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdüren bir firmaya ait ekip, aniden bastıran kar yağışıyla karşılaştı. Yoldaki kar yığınlarını temizleyerek yoluna devam eden ekipler, lapa lapa kar yağışını da görüntüledi.