Yol onarım ekibine kar sürprizi - Son Dakika

Yol onarım ekibine kar sürprizi
11.11.2020 09:32
- Yol onarım ekibine kar sürprizi Hakkari'deki yüksek kesimlerde yol yapım ve onarım çalışması yapan ekipler kar sürpriziyle karşılaştı.
- Yol onarım ekibine kar sürprizi
HAKKARİ - Hakkari'deki yüksek kesimlerde yol yapım ve onarım çalışması yapan ekipler kar sürpriziyle karşılaştı.
Hakkari genelinde belirli aralıklarla etkisini sürdüren yağışlar yüksek kesimlerde yerine kara bıraktı. Şemdinli ilçesi Ulak köyü üst kesimlerinde yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdüren bir firmaya ait ekip, aniden bastıran kar yağışıyla karşılaştı. Yoldaki kar yığınlarını temizleyerek yoluna devam eden ekipler, lapa lapa kar yağışını da görüntüledi.
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