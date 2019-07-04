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Yol ortasına bırakılan boş tabut korkuttu

1 saat önce

Yol ortasına bırakılan boş tabut korkuttuTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yol ortasına bırakılan boş tabut korkuttu.

Yol ortasına bırakılan boş tabut korkuttu
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yol ortasına bırakılan boş tabut korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, Yaylagöne Mahallesi eski okul civarındaki bir ara sokakta gece yarısı yolu kapatmış vaziyette 1 adet boş tabut bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
Camideki gasilhaneden alınmış
Olayla ilgili konuşan Yaylagöne Mahallesi Muhtarı Akgül Öztürk, "Gece yarısı saat 03.00 sıralarında bir ara sokakta yolu kapatmış vaziyette 1 tane boş tabut görülmüş. Vatandaşımız jandarmaya bildirmiş. Yapılan incelemede, tabutun Yaylagöne camisine ait gasilhaneden alındığı ortaya çıkarıldı. Kimin yaptığını henüz bilmiyoruz" dedi.
Yol ortasına bırakılan boş tabut korkuttu
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:35 Kaynak: İHA
Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa
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