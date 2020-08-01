Yol ortasına bırakılan otomobil korkuttu, sürücüye 'hatalı park' cezası kesildi - Son Dakika

ADIYAMAN'da, sahibi tarafından yol ortasına bırakılan otomobil, paniğe neden oldu. Polislerin arama yaptığı otomobilde, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Polislerin ceza kestiği sürücü, otomobilini normal park ettiğini söyledi.

Olay, öğle saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. Gölbaşı Caddesi üzerinde Erdoğan