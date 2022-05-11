Yol ortasına düşen çuval zincirleme kazaya neden oldu - Son Dakika
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Yol ortasına düşen çuval zincirleme kazaya neden oldu

11.05.2022 09:36

Yol ortasına düşen çuval zincirleme kazaya neden olduTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir araçtan yol ortasına düşen çöp dolu çuval, 4 aracın zincirleme kazaya karışmasına neden oldu.

Yol ortasına düşen çuval zincirleme kazaya neden oldu

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir araçtan yol ortasına düşen çöp dolu çuval, 4 aracın zincirleme kazaya karışmasına neden oldu. Kazada 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çorlu çevre yolu üzeri Kemalettin Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergene istikametine seyreden bir otomobil, bir kamyon kasasından yol ortasına düştüğü iddia edilen çöp dolu çuval nedeniyle durakladı. Bu sırada aynı yönde seyrederken sürücülerinin kontrolünden 3 araç birbirine girdi. Kazada sürücülerden Adem Dişli yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kullanılamaz hale gelen 3 araç, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik normal akışına döndü.

Yol ortasına düşen çuval zincirleme kazaya neden oldu
Yol ortasına düşen çuval zincirleme kazaya neden oldu
Yol ortasına düşen çuval zincirleme kazaya neden oldu
Yol ortasına düşen çuval zincirleme kazaya neden oldu
Yol ortasına düşen çuval zincirleme kazaya neden oldu

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yol ortasına düşen çuval zincirleme kazaya neden oldu - Son Dakika


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