YOL ORTASINDA ARACININ YAKITI BİTEN KADINA YARDIM EDERKEN OTOMOBİL ÇARPTI - Son Dakika
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YOL ORTASINDA ARACININ YAKITI BİTEN KADINA YARDIM EDERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

08.10.2022 14:59

BURSA'da akaryakıt istasyonuna 20 metre mesafede yakıtı biten otomobiliyle yol ortasında kalan sürücü Özlem Öztürk'e(22) yardım etmek isteyen Emre Tode'ye(21) arkadan gelen başka bir otomobil çarptı.

BURSA'da akaryakıt istasyonuna 20 metre mesafede yakıtı biten otomobiliyle yol ortasında kalan sürücü Özlem Öztürk'e(22) yardım etmek isteyen Emre Tode'ye(21) arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Bariyer ile otomobil arasında sıkışarak yaralanan Tode, itfaiye ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir Yolu Caddesi'nden Lefkoşa Caddesi istikametine seyreden Özlem Öztürk idaresindeki 81 KB 212 plakalı otomobilin yakıtı bitince aracı yolun ortasında bıraktı. Yaklaşık 20 metre uzaklıktaki akaryakıt istasyonuna giderek yakıt alan Öztürk aracının yanına dönerken, durumu fark eden Emre Tode, genç kadına yardım etmek istedi.

YARDIM EDERKEN CANINDAN OLUYORDU

Aracın yol ortasında tehlikeli bir şekilde durduğunu gören Tode, yakıt dolumu sırasında olası bir kazanın önüne geçmek için aracı yolun kenarına itmeye çalıştı. Ancak bu sırada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan G.Ö.(24) idaresindeki 16 AVK 147 plakalı otomobil önce Emre Tode'ye ardından da yakıtı biten otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan Tode, bariyer ile otomobil arasında sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Emre Tode'yi sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtaran itfaiye ekipleri sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı genç sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tode'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Özlem Öztürk'ün aracına yakıt koymasına yardım eden polis ekipleri aracı yol kenarında güvenli bir alana çekti. İki sürücü de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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