Aniden yola fırlayan başıboş ata böyle çarptı - Son Dakika

Aniden yola fırlayan başıboş ata böyle çarptı

29.01.2021 15:42

Aniden yola fırlayan başıboş ata böyle çarptı Yaralanan at telef oldu, kazanın yeni görüntüleri çıktı Bursa'nın İnegöl ilçesinde aniden yola fırlayan başıboş ata kamyonet çarptı.

Aniden yola fırlayan başıboş ata böyle çarptı

Yaralanan at telef oldu, kazanın yeni görüntüleri çıktı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde aniden yola fırlayan başıboş ata kamyonet çarptı. Araçtaki 3 kişi ölümden dönerken, yaralı at için herkes seferber oldu. Kazada yaralanan at telef olurken, kazaya ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kozluca yolunda Ufuk D. idaresindeki kamyonet, bir anda yola çıkan başıboş ata çarptı. Kamyonetteki 3 kişi ölümden dönerken başıboş at ise yaralandı. Olay yerine gelen trafik ekipleri önlem alarak ata başka arabaların çarpmasın önüne geçti. Yaralı at olayına gelen İnegöl Belediyesi hayvan barınağı ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında yol kenarına alındı. Yolda geçen bir kadın gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Havanın yağmurlu olması sebebiyle yaralı atın üzerine yolda bulunan torba örtüldü. Yoldan geçenler de meraklı bir şekilde gelip atı kontrol etti.

Trafik polisi başını okşadığı yaralı atı sakinleştirmeye çalıştı

Olay yerindeki trafik polisi de atın başını okşayarak yaralı atı sakinleştirmeye çalıştı. Uzun bir bekleyişin ardından yaralı at olayına gelen kepçeyle kaldırılarak hayvan barınağına götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralı at telef oldu. Ata kamyonetin çarpma anı ise saniye saniye güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza yapan sürücü, atın birden önüne çıktığını söyledi. Ata çarptığı için üzgün olduğunu söyleyen sürücü, "Gördüğüm manzara karşısında üzülmemek elde değil" dedi.

Aniden yola fırlayan başıboş ata böyle çarptı
Aniden yola fırlayan başıboş ata böyle çarptı
Aniden yola fırlayan başıboş ata böyle çarptı
Aniden yola fırlayan başıboş ata böyle çarptı

Kamyonet, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aniden yola fırlayan başıboş ata böyle çarptı - Son Dakika


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