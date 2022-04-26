Yol ortasında bıçaklı kavga! Motosiklet sürücüsü, İETT otobüsü şoförüne saldırdı - Son Dakika
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Yol ortasında bıçaklı kavga! Motosiklet sürücüsü, İETT otobüsü şoförüne saldırdı

26.04.2022 11:53

İstanbul Fatih'te yaşanan olayda yol verme tartışmasından çıkan kavgada motosiklet sürücüsü elindeki bıçakla İETT otobüsü şoförüne saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Dün Fatih Çarşamba'da öğle saatlerinde, motosiklet sürücüsü ile İETT otobüsü şoförü arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Motosiklet sürücüsü, elindeki bıçakla otobüs şoförüne saldırdı.

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Otobüs şoförü, motosiklet sürücüsünün salladığı bıçaktan zor da olsa kurtuldu. Bıçaklı kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken olayda yaralanan olmadı.

Çevredeki vatandaşlar da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Motosiklet, kavga, Fatih, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yol ortasında bıçaklı kavga! Motosiklet sürücüsü, İETT otobüsü şoförüne saldırdı - Son Dakika


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