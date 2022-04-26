Yol ortasında bıçaklı kavga! Motosiklet sürücüsü, İETT otobüsü şoförüne saldırdı - Son Dakika

Dün Fatih Çarşamba'da öğle saatlerinde, motosiklet sürücüsü ile İETT otobüsü şoförü arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Motosiklet sürücüsü, elindeki bıçakla otobüs şoförüne saldırdı.

KENDİNİ ZOR KURTARDI

Otobüs şoförü, motosiklet sürücüsünün salladığı bıçaktan zor da olsa kurtuldu. Bıçaklı kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken olayda yaralanan olmadı.

Çevredeki vatandaşlar da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.