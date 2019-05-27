Son Dakika Haberleri: Yol ortasında boğazı kesilerek öldürüldü

Yol ortasında boğazı kesilerek öldürüldü

2 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Hikmet S., kavga ettiği Suriye uyruklu Faysal Almarati'yi (38) yol ortasında boğazını bıçakla keserek öldürdü.

Yol ortasında boğazı kesilerek öldürüldü, System.String[]
MERSİN'in Tarsus ilçesinde Hikmet S., kavga ettiği Suriye uyruklu Faysal Almarati'yi (38) yol ortasında boğazını bıçakla keserek öldürdü. Hikmet S., gözaltına alındı.
Olay, ilçe merkezindeki 82 Evler Mahallesi 3149 Sokak üzerinde meydana geldi. Hikmet S. ile Suriye uyruklu Faysal Almarati arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında Faysal Almarati, boğazı bıçakla kesilerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Faysal Almarati'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli Hikmet S.'yi yakalayıp, gözalktına aldı. Şüpheli sorgulanmak üzeri Tarsus Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:11 Kaynak: DHA
Mersin, Suriye, kavga, Güncel
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