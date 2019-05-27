Yol ortasında boğazı kesilerek öldürüldü
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde Hikmet S., kavga ettiği Suriye uyruklu Faysal Almarati'yi (38) yol ortasında boğazını bıçakla keserek öldürdü.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:11 Kaynak: DHA
MERSİN'in Tarsus
ilçesinde Hikmet S., kavga
ettiği Suriye
uyruklu Faysal Almarati'yi (38) yol ortasında boğazını bıçakla keserek öldürdü. Hikmet S., gözaltına alındı.
Olay, ilçe merkezindeki 82 Evler Mahallesi
3149 Sokak üzerinde meydana geldi. Hikmet S. ile Suriye uyruklu Faysal Almarati arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında Faysal Almarati, boğazı bıçakla kesilerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Faysal Almarati'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis
, olaydan sonra kaçan şüpheli Hikmet S.'yi yakalayıp, gözalktına aldı. Şüpheli sorgulanmak üzeri Tarsus Emniyet Müdürlüğü
'ne götürüldü.
- Mersin
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