Son Dakika Haberleri: Yol ortasında boğazı kesilerek öldürüldü (2)

Yol ortasında boğazı kesilerek öldürüldü (2)

1 saat önce

'PARAMI GASP ETMİŞTİ'Mersin'in Tarsus ilçesinde cinayet zanlısı olarak yakalanan Hikmet S. verdiği ilk ifadesinde, ölen Suriye uyruklu Faysal Almarati'nin 2 gün önce kendisini gasp ettiğini öne sürdü.

Yol ortasında boğazı kesilerek öldürüldü (2), System.String[]

'PARAMI GASP ETMİŞTİ'
Mersin'in Tarsus ilçesinde cinayet zanlısı olarak yakalanan Hikmet S. verdiği ilk ifadesinde, ölen Suriye uyruklu Faysal  Almarati'nin 2 gün önce kendisini gasp ettiğini öne sürdü. Gözaltındaki ilk ifadesinde Faysal Almarati'nin 2 gün önce yanındaki 2 kişi ile birlikte 420 lirasını gasp ettiğini öne süren Hikmet S., "Bugün tesadüfen olay yerinde Faysal  Almarati'yi yalnız olarak gördüm. Konuşmak ve paramı istemek için yanına gittim. Bana bıçak çekti. Çıkan arbedede bıçaklandı" dedi. Şüphelinin sorgusu sürüyor.


Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:58 Kaynak: DHA
Tarsus, Mersin, Güncel
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