Yol ortasında bozulan aracı, trafik polisleri itti - Son Dakika

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Yol ortasında bozulan aracı, trafik polisleri itti
6 saat önce
HATAY'da yol ortasında aracı bozulan vatandaşın imdadına trafik polisleri yetişti.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:58 Kaynak: DHA
HATAY'da yol ortasında aracı bozulan vatandaşın imdadına trafik polisleri yetişti. Polisler, trafiğin aksamaması için aracı uygun bir yere kadar itti.
Merkez Antakya ilçesi Sanayi Kavşağı'nda arıza yapan araç sürücüsüne İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri yardım etti. Bölgede trafik akışını kontrol etmek amacıyla görev yapan polisler, aracı uygun bir yere kadar iterek tıkanan yolun trafiğe açılmasını sağladı. Bölgedeki bir kişi, o anları cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi.
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