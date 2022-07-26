Yol ortasında çırılçıplak duran adam, görüntülendiğini fark edince panikledi - Son Dakika
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Yol ortasında çırılçıplak duran adam, görüntülendiğini fark edince panikledi

26.07.2022 13:57

Bursa'da yolun ortasında çırılçıplak güneşlenen bir kişi hayrete düşürdü. Yoldan geçen kişi tarafından görüntülenen adam, durumu fark etmesi sonrası koşar adım bölgeden uzaklaştı. Çıplak şahsın yol kenarında güneşlendiği iddia edildi.

Bursa'da yolda çırılçıplak şekilde güneşlendiği iddia edilen bir şahıs, görenleri hayrete düşürdü. Yoldan geçen bir başka vatandaş tarafından fark edilen ve kayda alınan şahıs, görüntülendiğini fark etmesinin ardından kıpırdandı.

YÜZÜNDEKİ HAVLUYU KALDIRIP ÇEVRESİNE BAKTI

Güneşin yüzünü yakmaması için üzerine havlu koyan şahıs, görüntülenmesinin ardından önce yerinden doğruldu, ardından da çevresine göz attı. Rahatı kaçan şahıs, bir süre sonra ise ayağa kalkarak gözden kayboldu. Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede dolaşıma girdi.

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SON DAKİKA: Yol ortasında çırılçıplak duran adam, görüntülendiğini fark edince panikledi - Son Dakika
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