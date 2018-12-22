Son Dakika Haberleri: Yol Ortasında Dev Kertenkeleyi Görenler Şoke Oldu

Yol Ortasında Dev Kertenkeleyi Görenler Şoke Oldu

4 saat önce

Bodrum'da başıboş bir şekilde sokaklarda gezen iguana görenleri şoke etti.

Yol Ortasında Dev Kertenkeleyi Görenler Şoke Oldu, System.String[]
Bodrum'da başıboş bir şekilde sokaklarda gezen iguana görenleri şoke etti. Vatandaşlar tarafından yol kenarında başıboş gezerken bulunan iguana koruma altına aldı.

Bodrum'un Torba- Göltürkbükü yolu kenarında ilerleyen 1 metrelik iguanayı gören vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Bodrum Hayvan Barınağı ekiplerine haber veren vatandaşlar, ekipler gelene kadar iguananın başından ayrılmadı. İhbar üzerine bölgeye giden Bodrum Belediyesi ekipleri dev iguanayı yakalayarak güvenli bir şekilde hayvan barınağına götürdü. Tropik iklimlerde yaşayan egzotik bir kertenkele türü olan iguananın, havaların soğuk olması nedeniyle vücut ısısının düştüğü belirlendi. Veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınan iguananın vücut ısısı normale getirildi.

Sıcak bir odada 24 saat gözlem altında korunan dev kertenkelenin, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Afrika ve Orta- Güney Amerika gibi tropik iklimlerde yaşayan iguananın nereden ve nasıl geldiği ise bilinmiyor. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:11 Kaynak: İHA

Göltürkbükü, Bodrum, Güncel
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