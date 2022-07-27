Yol ortasında direksiyon başında sızdı, polis uyandırmak için yarım saat dil döktü

Yapılan kontrollerde, sürücü S.T.'nin 3.30 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Trafiği tehlikeye düşürmekten işlem yapılan sürücü S.T.'nin ehliyetine el konulurken, aracı da çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.

Tekirdağ Çorlu 'da yol ortasında direksiyon başında sızan alkollü sürücü polis tarafından fark edildi. Trafik polisi, bir türlü kendine gelemeyen sürücüyü, yarım saat dil dökerek uyandırdı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Tragger, Çorlu, Güncel, Son Dakika

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