Yol ortasında direksiyon başında sızdı, polis uyandırmak için yarım saat dil döktü - Son Dakika
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Yol ortasında direksiyon başında sızdı, polis uyandırmak için yarım saat dil döktü

27.07.2022 09:09
Yol ortasında direksiyon başında sızdı, polis uyandırmak için yarım saat dil döktü

Tekirdağ Çorlu'da yol ortasında direksiyon başında sızan alkollü sürücü polis tarafından fark edildi.

Tekirdağ Çorlu'da yol ortasında direksiyon başında sızan alkollü sürücü polis tarafından fark edildi. Trafik polisi, bir türlü kendine gelemeyen sürücüyü, yarım saat dil dökerek uyandırdı.

Gece saatlerinde Alipaşa Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı üzeri, çiftli halı saha yakınlarında, eski itfaiye ışıklar istikametine seyreden bir araç yol ortasında durakladı. Devriyeye çıkan polis ekipleri tarafından fark edilen yol ortasındaki araç kontrol edildi. Trafik polisi, direksiyon başında sızan sürücü S.T.'yi yaklaşık yarım saat dil dökerek uyandırmayı başardı.

3.30 PROMİL AKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan kontrollerde, sürücü S.T.'nin 3.30 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Trafiği tehlikeye düşürmekten işlem yapılan sürücü S.T.'nin ehliyetine el konulurken, aracı da çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.

(Hüseyin Tayyar - İHA)

YORUMLAR
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Yol ortasında direksiyon başında sızdı, polis uyandırmak için yarım saat dil döktü Yol ortasında direksiyon başında sızdı, polis uyandırmak için yarım saat dil döktü Kaza anı ve sonrasında gergin anlar Kaza anı ve sonrasında gergin anlar
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Tragger, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yol ortasında direksiyon başında sızdı, polis uyandırmak için yarım saat dil döktü - Son Dakika

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