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Yol ortasında direksiyon başında sızdı, polis fark etti - Son Dakika

Yol ortasında direksiyon başında sızdı, polis fark etti

12.02.2022 22:55
Yol ortasında direksiyon başında sızdı, polis fark etti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ışıklı kavşağa geldiği sırada direksiyon başında sızan kamyonet şoförü, devriye atan polis ekibi tarafından fark edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ışıklı kavşağa geldiği sırada direksiyon başında sızan kamyonet şoförü, devriye atan polis ekibi tarafından fark edildi. Sürücü, gazetecilere, "Çok rahat uyudum, güzel çekim yapın" dedi.

Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Ruşenler Sokak kesişimindeki ışıklı kavşakta, devriyeye çıkan polis ekipleri, yol ortasındaki kamyonetin hareket etmediğini fark edince incelemek için durdu. Direksiyon başında uyuklayan kamyonet şoförünün alkollü olduğu belirlendi. Trafik ekiplerinin olay yerine ulaşması sonrası araçtan indirilen alkollü sürücü N.A'nın ehliyetine el konuldu.

"Çok rahat uyudum"

Gazetecilerin araçta uyudunuz mu sorusu üzerine şoför N.A, "Çok rahat uyudum. Hepinize iyi akşamlar. Güzel çekim yapın" diye cevap verdi.

Trafiği tehlikeye düşürmekten işlem yapılan sürücü N.A'nın kullandığı kamyonet, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak otoparka konuldu. - TEKİRDAĞ

Yol ortasında direksiyon başında sızdı, polis fark etti

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Tekirdağ, Kamyonet, Çorlu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yol ortasında direksiyon başında sızdı, polis fark etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yol ortasında direksiyon başında sızdı, polis fark etti - Son Dakika
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