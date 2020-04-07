Yol ortasında halay çeken 8 kişiye 'sosyal mesafe' cezası - Son Dakika

ANKARA'da, koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafe kuralını ihlal edip, katıldıkları nişan sonrası yol ortasında halay çeken 8 kişiye toplam 5 bin 894 TL para cezası uygulandı.

Mamak Misket Mahallesi'nde, bir grup kadın geçen cumartesi akşamı yakınlarının evde yaptıkları nişana katıldı. Nişanın ardından çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grup, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirleri hiçe sayarak, sosyal mesafe kuralına uymadan birlikte dışarı çıktı. Maske takmaya grup, el ele tutuşup, bir süre halay çekti. Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı.