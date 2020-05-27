Yol ortasında kalp krizi geçirdi, kurtarılamadı - Son Dakika

Yol ortasında kalp krizi geçirdi, kurtarılamadı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde Turan Aydın (60), yol ortasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde Turan Aydın (60), yol ortasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay, Gemlik ilçesindeki Büyükkumla Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Yolda yürüyen Turan Aydın, kalp krizi geçirerek aniden yere yığıldı. Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleye rağmen Aydın kurtarılamadı. Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Aydın'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin anlaşılması için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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