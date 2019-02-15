Son Dakika Haberleri: Yol Ortasında Meydan Savaşı

Yol Ortasında Meydan Savaşı

1 saat önce

MERSİN'de 2 sürücü, yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma büyüyünce, yol ortasında tekme tokat kavga etti.

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MERSİN'de 2 sürücü, yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma büyüyünce, yol ortasında tekme tokat kavga etti. Diğer sürücülerin de karıştığı kavgayı esnaf güçlükle ayırdı.

Kent merkezinde yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförü ile bir otomobil sürücüsü, 1'inci Cadde ile 16'ncı Cadde'nin kesiştiği noktada yol verme meselesi yüzünden tartıştı. iki sürücü araçlarından inerek, tartışmaya yol ortasında devam etti. Ancak kısa sürede birbirlerine tekme ve yumuk ile saldırdı. Kavga diğer sürücülerin de karışmasıyla büyüdü. Tarafların birbirlerini tekme tokat dövdüğü anlar bir yolcu tarafından kaydedildi. Minibüsteki kadın yolcuların büyük panik yaşadığı kavga esnafın araya girmesi ile son buldu. - Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:26 Kaynak: DHA

Mersin, kavga, Güncel
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