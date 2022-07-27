Tekirdağ Çorlu Alipaşa Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı üzerinde gece saatlerinde seyreden bir araç yol ortasında durakladı. Devriyeye çıkan polis ekipleri tarafından fark edilen yol ortasındaki araç kontrol edildi. Trafik polisi direksiyon başında sızan sürücü S.T.'yi yaklaşık yarım saat dil dökerek uyandırmayı başardı.
Yapılan kontrollerde, sürücü S.T.'nin 3.30 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Trafiği tehlikeye düşürmekten işlem yapılan sürücü S.T.'nin ehliyetine el konulurken aracı da çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Yol ortasında sızdı! Polis uzun uğraşlar sonunda uyandırabildi - Son Dakika