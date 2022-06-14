Yol ortasında trafiği durdurarak şınav çeken şahıs yakalandı - Son Dakika
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Yol ortasında trafiği durdurarak şınav çeken şahıs yakalandı

14.06.2022 13:58

Yol ortasında trafiği durdurarak şınav çeken şahıs yakalandıİSTANBUL Sultangazi'de yol ortasında trafiği durdurarak Tiktok isimli sosyal medya platformu için şınav çeken şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yol ortasında trafiği durdurarak şınav çeken şahıs yakalandı

İSTANBUL Sultangazi'de yol ortasında trafiği durdurarak Tiktok isimli sosyal medya platformu için şınav çeken şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yabancı uyruklu bir şahıs, Sultangazi'nin en işlek caddesi olan Eski Edirne Asfaltı üzerinde trafiği durdurarak yol ortasında şınav çekmişti. Şahıs çektiği videoyu ise TikTok hesabından paylaşmıştı. Yabancı uyruklu A.R. isimli şahıs polis ekipleri tarafından çalıştığı işyerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri biten A.R "Trafik Güvenliğinin Tehlikeye Sokulması" suçundan hakkında adli işlem yapıldı. Şahsın sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

Yol ortasında trafiği durdurarak şınav çeken şahıs yakalandı
Yol ortasında trafiği durdurarak şınav çeken şahıs yakalandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yol ortasında trafiği durdurarak şınav çeken şahıs yakalandı - Son Dakika

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