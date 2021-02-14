Yol ortasında türbeyi görenler durup dua ediyor - Son Dakika

ÇORUM'da belediyenin yol yapım çalışmaları sırasında sokak ortasında kalan yaklaşık 100 yıllık Safar Dede Türbesi'ni ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Vatandaşlar ve seyir halindeki sürücüler, araçlarını durdurup türbe başında dua ediyor.

Kente Yavruturna Mahallesi'nde 'Garip Dede' türbesinin ardından 100 yıllık 'Safar Dede' ve 'Kan Dede' türbelerinin de yol yapım çalışmaları kapsamında yeni yerine taşınması için çalışma başlatıldı. Türbelerin, belediye ekiplerince Kadeş Barış Meydanı yanında oluşturulan alana taşınması kararlaştırıldı. Türbelerin taşınma süreci sürerken, yol ortasında kalan yaklaşık 100 yıllık Safar Dede Türbesi'ni ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Vatandaşlar ile sürücüler, araçlarını durdurup türbe başında dua ediyor.

3 TÜRBEYİ BİR ARAYA GETİRECEĞİZ