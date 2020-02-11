Yol ortasında üzeri karla kaplanan otomobil için "jandarmalı" önlem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yol ortasında üzeri karla kaplanan otomobil için 'jandarmalı' önlem - Son Dakika

Yol ortasında üzeri karla kaplanan otomobil için "jandarmalı" önlem

6 saat önce

Kastamonu'da son günlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte birçok araç kar altında kaldı.

Yol ortasında üzeri karla kaplanan otomobil için

Kastamonu'da son günlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte birçok araç kar altında kaldı.

Kastamonu- İnebolu kara yolu Küre ilçe girişinde sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil kar yağışı nedeniyle rampayı çıkamadı. Daha sonra sürücü aracı kaldığı yerde bırakarak, olay yerinden ayrıldı.

Gece de etkili olan kar yağışı nedeniyle otomobil tamamen kar altında kaldı. Kara yolları ekiplerinin kar küreme çalışmasıyla yol açıldı, ancak üzeri karla kaplanan otomobil yol ortasında kaldı.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri sadece aynaları ve camının bir kısmı görünen otomobilin kazaya sebebiyet vermemesi için başında bekledi.

Daha sonra ulaşılan araç sahibi ekiplerin de yardımıyla otomobili yoldan kaldırdı.

Küre ilçesindeki vatandaşlar da kar altında neredeyse kaybolan otomobillerinin üzerini temizledi. Aracının üzerinde yaklaşık 1 metre kar biriken ve kürekle otomobilinin etrafını açmaya çalışan Selçuk Al, "Aracı buradan çıkarmaya çalışıyoruz. Arabam yaklaşık 4 gündür burada mahsur kaldı." dedi.

Kastamonu, İnebolu, Küre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:30 Kaynak: AA
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