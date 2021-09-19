Yol ortasındaki bavul polisi harekete geçirdi - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde yol ortasında unutulan bavul, polis ekipleri ve çevredekileri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Kaledere Mahallesi Ünye Belediyesi karşısında bulunan otobüs durağında görevli vatandaşlar yol ortasındaki bavulu gördü. Durumdan şüphelenen görevliler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemesi sonucu bavulun içerisinde kişisel eşyalar ve çamaşırlar olduğu tespit edildi. Bavulun, Manisa'dan Ünye Meslek Yüksekokulu'nda eğitim almak için gelen bir öğrenciye ait olduğu, bavulu Ünye'de unuttuğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin haber vermesinin ardından bavulunu teslim alan öğrenci, polislere teşekkür ederek valizini teslim aldı. - ORDU