Yol ortasındaki çanta ekipleri alarma geçirdi - Son Dakika

Sivas'ta bir vatandaşın yola düşürdüğü çanta polis ekiplerini alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre olay 4. Eylül sanayi sitesinde meydana geldi. Yolda çanta olduğunu fark eden vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak kavşağı trafiğe kapattı. Ekiplerin çalışmaları sırasında çantanın sahibi olay yerine geldi. Bir elektrik şirketinde çalıştığı öğrenilen kişinin tümsekten geçtiği sırada çantanın düşmüş olabileceğini ve kendisine ait olduğunu söyledi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından çanta sahibine teslim edilerek yol trafiğe açıldı. Öte yandan çevredeki vatandaşlarda çalışmaları film izler gibi izledi. Kimleri ise cep telefonu kamerasını alarak canlı yayıp yaptı. - SİVAS