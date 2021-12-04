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Yol ortasındaki çanta ekipleri alarma geçirdi - Son Dakika

Yol ortasındaki çanta ekipleri alarma geçirdi

04.12.2021 12:49
Yol ortasındaki çanta ekipleri alarma geçirdi

Sivas'ta bir vatandaşın yola düşürdüğü çanta polis ekiplerini alarma geçirdi.

Sivas'ta bir vatandaşın yola düşürdüğü çanta polis ekiplerini alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre olay 4. Eylül sanayi sitesinde meydana geldi. Yolda çanta olduğunu fark eden vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak kavşağı trafiğe kapattı. Ekiplerin çalışmaları sırasında çantanın sahibi olay yerine geldi. Bir elektrik şirketinde çalıştığı öğrenilen kişinin tümsekten geçtiği sırada çantanın düşmüş olabileceğini ve kendisine ait olduğunu söyledi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından çanta sahibine teslim edilerek yol trafiğe açıldı. Öte yandan çevredeki vatandaşlarda çalışmaları film izler gibi izledi. Kimleri ise cep telefonu kamerasını alarak canlı yayıp yaptı. - SİVAS

Yol ortasındaki çanta ekipleri alarma geçirdi
Yol ortasındaki çanta ekipleri alarma geçirdi
Yol ortasındaki çanta ekipleri alarma geçirdi
Yol ortasındaki çanta ekipleri alarma geçirdi
Yol ortasındaki çanta ekipleri alarma geçirdi
Yol ortasındaki çanta ekipleri alarma geçirdi
Yol ortasındaki çanta ekipleri alarma geçirdi

Eylül, Sivas, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yol ortasındaki çanta ekipleri alarma geçirdi - Son Dakika


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