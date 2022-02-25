Yol ortasındaki direk şaşkına çeviriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yol ortasındaki direk şaşkına çeviriyor

25.02.2022 10:32

Yol ortasındaki direk şaşkına çeviriyorKOCAELİ Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun ortasında bulunan elektrik direği hem şaşkına çeviriyor hem de kazaya davetiye çıkarıyor.

Yol ortasındaki direk şaşkına çeviriyor

KOCAELİ Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun ortasında bulunan elektrik direği hem şaşkına çeviriyor hem de kazaya davetiye çıkarıyor. Vatandaşlar, tehlike oluşturan direğin kaldırılmasını istiyor.

Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi 1452 Sokakta bulunan beton elektrik direği, etrafına bina yapılmasının ardından yolun tam ortasında kaldı. Araçların giriş ve çıkışlarını büyük ölçüde etkileyen direk, kazaya da davetiye çıkarıyor. Yetkililere seslenen mahalle sakinleri, direğin kaldırılmasını istiyor.

"Direk sebebiyle oluşabilecek kazalardan dolayı çok korkuyoruz"

Direğin uzun zamandır yol ortasında bulunduğunu belirten mahalle sakinlerinden Gökhan Kocabaş, "Akşam giriş çıkışlarımızda karanlık oluyor ve araçlarımızla geçerken problem yaşıyoruz. Bu direk sebebiyle oluşabilecek kazalardan dolayı çok korkuyoruz. SEDAŞ'a çok sayıda bildirimler gerçekleştirdik ama bildirimlerimiz cevapsız kaldı. Bildirimlerimize rağmen bir çalışma yapmadılar. En kısa sürede SEDAŞ tarafından bu direğin kaldırılmasını bekliyoruz. Uzun zamandır bildirimlerimize dönüş sağlanmadı. Burayı bilmeyen vatandaşlar, buradan geçerken kaza yaşanabilir. Söz konusu faturalar olunca iki gün içinde elektriği kesme kapama işlemi yapabiliyorlarken, bir direği kaldıramıyorlar" diye konuştu.

Yol ortasındaki direk şaşkına çeviriyor
Yol ortasındaki direk şaşkına çeviriyor
Yol ortasındaki direk şaşkına çeviriyor

YORUMLAR
500
Yol ortasındaki direk şaşkına çeviriyor Yol ortasındaki direk şaşkına çeviriyor Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Hafif ticari araç D-100'de bariyere çarptı: 1 yaralı Hafif ticari araç D-100'de bariyere çarptı: 1 yaralı

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yol ortasındaki direk şaşkına çeviriyor - Son Dakika


Son Dakika
10:42 Rusya Enerji Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı: Doğalgaz fiyatlarında artış olabilir
10:41 Çeçen liderden Rusya'ya tam destek: Ordusunu sınıra gönderdi
10:39 "Para karşılığı cinsel ilişki kurduğunuz için pişman mısınız?!" Bu soru Selin Ciğerci'ye soruldu
10:37 Eski Trabzonsporlu Hugo Rodallega'nın da bulunduğu takım otobüsüne bombalı saldırı!
10:22 Siyanür içerek intihara kalkıştı! Entübe edilen gencin durumu ağır
10:15 Çernobil nükleer santrali Rusya'nın eline geçti, Ukrayna İçişleri Bakanı uyardı: Avrupa'yı radyoaktif bulutu kaplayabilir
10:12 Falyalı cinayetinde Sedat Peker izi: Husumetli miydiler?
10:10 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Hakan kendisini öldürmeye çalışan kişiyi buldu mu?
10:04 Yargıtay açıkladı: İşyeri telefonunu kullanmak tazminatsız kovulma sebebi!
10:03 Yılan adasındaki Ukrayna askerinin son sözleri "defol git Rusya oldu! Gemiden açılan ateş ile hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 10:49:40. #1.11#
SON DAKİKA: Yol ortasındaki direk şaşkına çeviriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement