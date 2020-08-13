Yol sorununu çözdüler, çalıp, oynadılar - Son Dakika

ORDU'nun Ünye ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde, kişilere ait 30 yıllık tarım arazilerine giden yolda sorun çözülünce sahipleri, bir araya gelerek, oynadı. Arazi sahipleri, düzenlediği bahçe yoluna daha sonra beton döktü.Yeşilkent Mahallesi Darahta mevkisindeki yaklaşık 50- 60 hanenin kullandığı bahçe yolunda, ortak karar alınamaması nedeniyle yaşanan sorun, 30 yıl aradan sonra çözüme kavuştu. Yolu kullananlar, sorunu çözmek için bir araya gelip, aralarında para toplamaya karar verdi. Toplanan paralarla iş makinesi tutanlar, imece usulü önce yolu düzeltti ardından da beton döktü. Uzun süredir bu anı beklediklerini dile getiren 30 yıllık tarım arazisi sahipleri; çay tepsisini davul, küreği ise saz yaparak, oynadı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.