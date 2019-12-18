Yol süpürme aracı ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yol süpürme aracı ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Yol süpürme aracı ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Kastamonu-Hanönü karayolu üzerinde yol süpürme traktörü ile minibüs çarpıştı.

Yol süpürme aracı ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Kastamonu- Hanönü karayolu üzerinde yol süpürme traktörü ile minibüs çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Hanönü- Boyabat arasında Kale mevkisinde karayollarına ait yol süpürme traktörü ile Vezirköprü'ye giden yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada yol süpürme traktörünün sürücüsünü yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Minibüsünde hasar görmesi nedeniyle yolcular, başka bir araca nakil edildi. - KASTAMONU

Vezirköprü, Kastamonu, Hanönü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:39 Kaynak: İHA
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