Yol Süpürme Aracına Çarpan Kamyonun Sürücüsü Sıkıştı
1 saat önce
Yol süpürme aracına çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştı Yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardıADANA - Adana'da yol süpürme aracına çarparak sıkışan kamyonun sürücüsü CANKUR ekiplerince kurtarıldı.
Yol süpürme aracına çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştı
Yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı
ADANA - Adana'da yol süpürme aracına çarparak sıkışan kamyonun sürücüsü CANKUR ekiplerince kurtarıldı.
Kaza Adana-Ceyhan istikameti Yılankale mevkisinde meydana geldi. Oktay Yeşirgil'in kullandığı 54 BD 185 plakalı kamyon Ali Gelgeç idaresindeki 42 FDR plakalı süpürme aracına arkadan çarptı. Çarpma sonucu Oktay Yeşirgil araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak 112 sağlık ekiplerine teslim etti.
Diğer sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:40 Kaynak: İHA
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