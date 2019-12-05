Son Dakika › Güncel › Yol süpürme aracına çarpan otomobilin sürücü öldü - Son Dakika
Yol süpürme aracına çarpan otomobilin sürücü öldü
6 saat önce
Kırıkkale'de temizlik aracına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:24 Kaynak: AA
Kırıkkale'de temizlik aracına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Akın Çetin (26) idaresindeki 06 EV 4580 plakalı otomobil, Millet Bulvarı'nda Kırıkkale Belediyesine ait sürücüsü öğrenilemeyen 71 AAL 027 plakalı yol süpürme aracıyla çarpıştı.
Çetin, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Acılı baba, kaza yerinde temizlik yaparken ölen kişinin oğlu olduğunu öğrendi Manisa'da otomobil takla attı, 2 kişi ölümden döndü Kendi tabancasıyla vurulan sürücünün otomobili Kaymakam'ın makam aracına çarptı Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı