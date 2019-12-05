Son Dakika Haberleri: Yol süpürme aracına çarpan otomobilin sürücü öldü
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Yol süpürme aracına çarpan otomobilin sürücü öldü

6 saat önce

Kırıkkale'de temizlik aracına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yol süpürme aracına çarpan otomobilin sürücü öldü, System.String[]

Kırıkkale'de temizlik aracına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Akın Çetin (26) idaresindeki 06 EV 4580 plakalı otomobil, Millet Bulvarı'nda Kırıkkale Belediyesine ait sürücüsü öğrenilemeyen 71 AAL 027 plakalı yol süpürme aracıyla çarpıştı.

Çetin, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:24 Kaynak: AA
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