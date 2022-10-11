Şoförlerin boks maçını aratmayan kavgası kamerada - Son Dakika
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Şoförlerin boks maçını aratmayan kavgası kamerada

11.10.2022 10:39

Şoförlerin boks maçını aratmayan kavgası kamerada Jandarma tarafları biber gazı kullanarak ayırdı Bursa'da trafikte iki sürücünün yol verme tartışması kavgaya dönüştü.

Şoförlerin boks maçını aratmayan kavgası kamerada

Jandarma tarafları biber gazı kullanarak ayırdı

BURSA - Bursa'da trafikte iki sürücünün yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Bir anda boks maçına dönen kavgayı kontrol noktasında bulunan jandarma biber gazı kullanarak ayırdı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, İstanbul Bursa karayolu Gemlik ilçesi yakınlarında yaşandı.

İddiaya göre, E.A yönetimindeki araç, jandarma kontrol noktasını görünce dubalara çarpmamak için gaza basıp sağ tarafa geçmeye çalıştı. Bu esnada arkasından gelen başka bir sürücü korna çalarak E.A'nın önüne kırdı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle iki sürücü bir anda birbirlerine yumruk atmaya başladı. Bir anda boks maçına dönen kavgayı jandarma kontrol noktasından gelen bir görevli biber gazıyla ayırdı.

Ringleri aratmayan o sahne araç kamerasına anbean yansıdı.

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Kaynak: İHA

Jandarma, Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şoförlerin boks maçını aratmayan kavgası kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şoförlerin boks maçını aratmayan kavgası kamerada - Son Dakika
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