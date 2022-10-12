Yol tartışması anayolu ringe çevirdi...Biber gazıyla müdahale gecikmedi - Son Dakika
Üye Girişi

Yol tartışması anayolu ringe çevirdi...Biber gazıyla müdahale gecikmedi

12.10.2022 00:59
Yol tartışması anayolu ringe çevirdi...Biber gazıyla müdahale gecikmedi

Bursa'da trafikte iki sürücünün yol verme tartışması kavgaya dönüştü.

Bursa'da trafikte iki sürücünün yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Bir anda boks maçına dönen kavgayı kontrol noktasında bulunan jandarma biber gazı kullanarak ayırdı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, İstanbul Bursa karayolu Gemlik ilçesi yakınlarında yaşandı.

İddiaya göre, E.A yönetimindeki araç, jandarma kontrol noktasını görünce dubalara çarpmamak için gaza basıp sağ tarafa geçmeye çalıştı. Bu esnada arkasından gelen başka bir sürücü korna çalarak E.A'nın önüne kırdı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle iki sürücü bir anda birbirlerine yumruk atmaya başladı. Bir anda boks maçına dönen kavgayı jandarma kontrol noktasından gelen bir görevli biber gazıyla ayırdı.

Ringleri aratmayan o sahne araç kamerasına anbean yansıdı. - BURSA

YORUMLAR
500
GÜZEL SANATLAR ÖĞRENCİSİ AYÇA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI GÜZEL SANATLAR ÖĞRENCİSİ AYÇA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Şoförlerin boks maçını aratmayan kavgası kamerada Şoförlerin boks maçını aratmayan kavgası kamerada
Kaynak: İHA

İstanbul, Jandarma, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yol tartışması anayolu ringe çevirdi...Biber gazıyla müdahale gecikmedi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:38 Cep telefonu kullanıcıları dikkat! Arama ve SMS ücretlerine yüzde 25 zam geldi
00:10 Bakan Soylu, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasından sonra geçmişte yaptığı bir paylaşımı sildi
23:19 Denizli'de yol kenarında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu
22:48 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın canlı yayında "Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?" sorusunu cevapladı
22:42 Can Yılmaz, haberi olmadan BBP'ye üye yapılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi: Keşke bana da haber verseydiniz
22:38 Yol isteyen sürücüyü döner bıçağıyla yaralamıştı! Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı yakalandı
22:35 Oyuncu Fahriye Evcen'den karnı burnunda poz! Burak Özçivit'ten anında yorum geldi
22:35 İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan, 8 yıllık erkek arkadaşıyla evlendi
22:18 Kılıçdaroğlu, ABD'de bulunan TÜRKEN'e ait gökdelenin önünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Samimiysen gel buradan başlayalım
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 04:58:20. #1.11#
SON DAKİKA: Yol tartışması anayolu ringe çevirdi...Biber gazıyla müdahale gecikmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement