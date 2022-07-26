Yol tartışmasına giren sürücülerden biri, otomobilini yayaların üzerine sürdü - Son Dakika
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Yol tartışmasına giren sürücülerden biri, otomobilini yayaların üzerine sürdü

26.07.2022 22:31
Yol tartışmasına giren sürücülerden biri, otomobilini yayaların üzerine sürdü

Beylikdüzü'nde seyir halinde olan iki otomobil sürücüsü yol verme yüzünden tartıştı.

Beylikdüzü'nde seyir halinde olan iki otomobil sürücüsü yol verme yüzünden tartıştı. Tartışmaya taraf olan sürücülerden biri sinir krizi geçirerek aracını kaldırımdaki yayaların üzerine sürdü.

Olay, saat 20.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobil sürücüsü yol tartışmasına girdi. Otomobilde bulunan sürücü ve beraberindekiler araçtan inerek, ailesiyle birlikte kendi aracında bulunan diğer sürücünün üzerine yürüdü. Bu durum karşısında sinir krizi geçiren araç sürücüsü, otomobilini aydınlatma direğine çarptı. Daha sonra otomobiliyle geri gelen sürücü, kaldırımda yürüyen yayaların üzerine aracını sürdü. Olayda kaldırımda bulunan bazı yayalar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, yaşanan olayla ilgili işlem başlattı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Beylikdüzü, Hürriyet, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yol tartışmasına giren sürücülerden biri, otomobilini yayaların üzerine sürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yol tartışmasına giren sürücülerden biri, otomobilini yayaların üzerine sürdü - Son Dakika
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