Son Dakika Haberleri: Yol tartışmasında taksici beyzbol sopasıyla dövüldü
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Yol tartışmasında taksici beyzbol sopasıyla dövüldü

6 saat önce

BOLU'da, kimliği belirsiz sürücü, yol vermeme nedeniyle tartıştığı taksici A.B.'yi beyzbol sopasıyla darbetti.

Yol tartışmasında taksici beyzbol sopasıyla dövüldü, System.String[]

BOLU'da, kimliği belirsiz sürücü, yol vermeme nedeniyle tartıştığı taksici A.B.'yi beyzbol sopasıyla darbetti. A.B., hastanede tedaviye alınırken, sürücüyü yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. 14 T 0766 plakalı taksinin sürücüsü A.B. ile kimliği henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsü arasında, iddiaya göre yol vermeme tartışması çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, otomobilden inen sürücü beyzbol sopasıyla A.B.'yi darbetti. Diğer sürücülerin müdahalesiyle kavga sonlandı. Yaralı A.B., diğer sürücüler tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine götürüldü. Otomobil sürücüsü ise kaçtı.Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.


Polis, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:44 Kaynak: DHA
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