Yol temizleme aracına çarpan aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Yol temizleme aracına çarpan aracın sürücüsü yaralandı

29.06.2022 10:23
Yol temizleme aracına çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın yol süpürme aracına arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın yol süpürme aracına arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu'nda meydana geldi. Antalya istikametine giden Mevlüt Ö.'nün kullandığı 07 LTN 50 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette yolun sağ şeridinde yolu süpürmekte olan Mehmet Urtepe'nin kullandığı 34 AG 1898 plakalı yol temizleme aracının sol arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

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Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç kulübeye ve park halindeki araçlara çarptı, 3 kişi yaralandı Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç kulübeye ve park halindeki araçlara çarptı, 3 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yol temizleme aracına çarpan aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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