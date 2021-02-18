Samsun'da yol tuzlama aracı personellerini darp eden 3 saldırgan aranıyor - Son Dakika
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Samsun'da yol tuzlama aracı personellerini darp eden 3 saldırgan aranıyor

18.02.2021 07:56
Samsun'da yol tuzlama aracı personellerini darp eden 3 saldırgan aranıyor

SAMSUN'da tuzlama aracında görev yapan 2 belediye personeli, 3 genç tarafından darp edildi.

SAMSUN'da tuzlama aracında görev yapan 2 belediye personeli, 3 genç tarafından darp edildi. Saldırı uğrayan belediye çalışanı Yaşar Büyük, "Aracımız yokuşta kalmıştı. O esnada 3 genç aracımıza kar topu atmaya başladılar. Ardından bize de saldırdılar" dedi.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Canik Belediyesi'ne bağlı olarak kar küreme ve tuzlama araçlarında görev yapan Yaşar Büyük ve bir meslektaşı, kendilerine hakaret etmeye başlayan 3 gencin saldırısına uğradı. Darp edilen iki personel, 112'yi ve polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen yaya devriye bekçi ve polis ekipleri, kaçan 3 şüphelinin kimlik tespiti için çalışma başlattı. Camı kırılan ve maddi hasar gören tuzlama aracı da yoldan kaldırılırken, Büyük ve meslektaşı ise ifadeleri alınmak üzere Irmak Polis Merkezi'ne götürüldü.

"SEBEPSİZ YERE SALDIRDILAR"Yaşadığı o anları anlatan Yaşar Büyük, "Aracımız yokuşta kalmıştı. O esnada 3 genç aracımıza kar topu atmaya başladılar. Ardından bize de saldırdılar. Hiçbir sebebi yokken bizi darp ettiler. Bıçak çıkarmalarından çekindiğimiz için biraz aşağı doğru gittik. Polisi arayarak İhbar ettik. Şikayetçi olacağız' dedi.

Samsun'da yol tuzlama aracı personellerini darp eden 3 saldırgan aranıyor
Samsun'da yol tuzlama aracı personellerini darp eden 3 saldırgan aranıyor
Samsun'da yol tuzlama aracı personellerini darp eden 3 saldırgan aranıyor
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Saldırı, Polis, Canik, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Samsun'da yol tuzlama aracı personellerini darp eden 3 saldırgan aranıyor - Son Dakika


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