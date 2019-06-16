Son Dakika Haberleri: Yol uygulamasında eroin ve kokainle yakalandılar
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Yol uygulamasında eroin ve kokainle yakalandılar

2 saat önce

Kırşehir'de yol uygulaması yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, eroin ve kokain bulunan araçtaki 2 kişiyi gözaltına aldı.

Yol uygulamasında eroin ve kokainle yakalandılar, System.String[]
Kırşehir'de yol uygulaması yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, eroin ve kokain bulunan araçtaki 2 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Meytaş Kavşağı üzerinde uygulama yapan ekipler, 38 plakalı bir otomobilde yaptıkları aramada 22,35 gram eroin ve 4,80 gram kokain ele geçirdi. Otomobilde ayrıca özel bölmelere yerleştirilmiş 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 5 adet 9 milimetre çapında fişek bulundu. İfadeleri alınmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen Y.Ü. ve M.Ü., 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet' suçlarından adli mercilere sevk edildi. 2 zanlı, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:21 Kaynak: İHA
Kırşehir, 3. Sayfa
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