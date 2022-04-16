Yol uygulamasında hediye poşetine sarılı uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Yol uygulamasında hediye poşetine sarılı uyuşturucu ele geçirildi

16.04.2022 11:44
Yol uygulamasında hediye poşetine sarılı uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde yol kontrolünde hediye poşetine sarılı sentetik ecza ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde yol kontrolünde hediye poşetine sarılı sentetik ecza ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı, Samsun KOM Şube Müdürlüğü ve Samsun İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrol uygulamasında durdurulan C.K.'nın(26) kullandığı araçta alınan savcılık talimatıyla arama yapıldı. Araçta yapılan aramada hediye poşetine sarılı vaziyette 545 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şahsın Atakum ilçe merkezinde bulunan ikametinde yapılan aramada ise 4 bin 396 adet 300 mg marka sentetik ecza, 28 adet 300 mg başka marka sentetik ecza ve yaklaşık 5 gr ağırlığında metamfetamin maddesi elde edildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

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Jandarma, Hisarcık, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yol uygulamasında hediye poşetine sarılı uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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