Yol Uygulamasında Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
1 saat önce
Antalya'nın Akseki ilçesinde yapılan yol uygulamasında uyuşturucu hap ele geçirildi.
Antalya
'nın Akseki
ilçesinde yapılan yol uygulamasında uyuşturucu hap ele geçirildi.
İlçe Jandarma
Komutanlığı tarafından Akseki- Manavgat
kara yolu akarca mevkisinde yapılan yol uygulamasında durdurulan M.G. idaresindeki 42 TT 421 plakalı otomobilde bulunan F.D'nin şüphe üzerine yapılan üst aramasında, cüzdanına saklı 21 uyuşturucu hap bulundu.
Gözaltına alınan F.D, M.G. ile araçta bulunan T.I. ve S.I. jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.
F.D, M.G. ve T.I. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, nitelikli yağma suçundan arandığı tespit edilen S.I. tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:37 Kaynak: AA
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