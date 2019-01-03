Son Dakika Haberleri: Yol Uygulamasında Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Yol Uygulamasında Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

1 saat önce

Antalya'nın Akseki ilçesinde yapılan yol uygulamasında uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yol Uygulamasında Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, System.String[]
Antalya'nın Akseki ilçesinde yapılan yol uygulamasında uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Akseki- Manavgat kara yolu akarca mevkisinde yapılan yol uygulamasında durdurulan M.G. idaresindeki 42 TT 421 plakalı otomobilde bulunan F.D'nin şüphe üzerine yapılan üst aramasında, cüzdanına saklı 21 uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan F.D, M.G. ile araçta bulunan T.I. ve S.I. jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

F.D, M.G. ve T.I. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, nitelikli yağma suçundan arandığı tespit edilen S.I. tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:37 Kaynak: AA

Manavgat, Antalya, Akseki, Güncel
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