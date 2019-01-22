Yol Uygulamasında Uyuşturucu ile Çalıntı Zeytinyağı ve Bal Ele Geçirildi

Antalya'nın Akseki ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği emniyet ve kontrol faaliyetleri esnasında uyuşturucu madde ve çalıntı gıda maddesi ele geçirildi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği emniyet ve kontrol faaliyetleri esnasında uyuşturucu madde ve çalıntı gıda maddesi ele geçirildi. Bal ve zeytinyağından oluşan gıda maddeleri sahibine teslim edilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.



Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akseki-Manavgat karayolu üzerinde seyreden 06 DS 2920 plakalı otomobilin sürücüsü İ.U.S (24) ve otomobilde bulunan E.K.'nın (23) şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine araç ve şahıslar üzerinde arama yaptı. Şüphelilerin üzerinde 5 gram eroin ve 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araç içinde yapılan aramada ise aracın bagaj kısmında yaklaşık 30 kilogram süzme bal, 20 kilogram zeytinyağı, 10 kilogram petek bal olduğu tespit edildi. Şüphelilerin sorgularında malzemeleri Manavgat ilçesi Taşkesiği Mahallesi'nde sahibini bilmedikleri bir dükkandan çaldıkları belirlendi. Uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak, iş yerinden hırsızlık suçlarından gözaltına alınan zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi



Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat'ın Taşkesiği mevkiinde yol üzerinden iş yerinden çalınan bal ve zeytinyağı iş yeri sahibi Hüseyin Şevik'e teslim etti. Daha önce de birkaç kez iş yerlerinin soyulduğunu söyleyen Şevik, "İş yerimizin soyulduğunu bilmiyorduk. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol üzerinde yaptığı aramada şahısların sorgusunda bal ve zeytinyağlarını iş yerimden aldıkları tespit edildi. Soygun gece yapılmış. Jandarma bana haber verdi. Yerinde inceleme yaptık. Akseki'ye gelerek çalınan malzemelerimi teslim aldım" diye konuştu. - ANTALYA

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