Yol uygulamasında uyuşturucu madde ile 7 adet tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Tokat'ta yapılan yol uygulamasında uyuşturucu madde ile 7 adet tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk bölgelerinde Kurban Bayramı tatili süresince yol kontrol uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda 145,33 gram toz esrar, 101,53 gram heys uyuşturucu madde, 10 gram kokain, 13 adet extacy hap, 7 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 kubar esrarı toz esrara çevirme aparatı ele geçirildi. 10 şüpheli şahsa yasal işlem uygulandı. - TOKAT
Kaynak: İHA
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