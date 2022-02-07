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Yol uygulamasında uyuşturucuyla yakalandılar - Son Dakika

Yol uygulamasında uyuşturucuyla yakalandılar

07.02.2022 10:53
Yol uygulamasında uyuşturucuyla yakalandılar

Afyonkarahisar'da yol uygulaması esnasında şüphe üzerine durdurulan araçtan metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da yol uygulaması esnasında şüphe üzerine durdurulan araçtan metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Afyonkarahisar- Kütahya karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada; 52,85 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta bulanan Mehmet D. ve Şükrü G. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

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Metamfetamin, Karahisar, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yol uygulamasında uyuşturucuyla yakalandılar - Son Dakika


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