Son Dakika Haberleri: Yol Uygulamasında Yakalanan Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Yol Uygulamasında Yakalanan Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

20 dakika önce

Van'da yol uygulaması sırasında hırsızlıktan arandığı belirlenerek gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Yol Uygulamasında Yakalanan Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı, System.String[]
Van'da yol uygulaması sırasında hırsızlıktan arandığı belirlenerek gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "23 Aralık 2018 günü Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce Kalecik Mahallesi Kalecik TOKİ yolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen uygulama esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 72 plaka sayılı aracın yapılan sorgulamasında araç ve araç içerisinde yaklaşık 300 bin TL değerinde kol saatlerinin çalındığı beyanıyla M.Y.'nin ilimiz İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaatının olduğu tespit edilmesi üzerine olayla ilgili F.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan F.B. isimli şüpheli şahıs, hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü asayiş olayının önlenmesine yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:18 Kaynak: İHA

Aralık, Emniyet Müdürlüğü, Van, 3. Sayfa
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