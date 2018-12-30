Yol Uygulamasında Yakalanan Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı
20 dakika önce
Van'da yol uygulaması sırasında hırsızlıktan arandığı belirlenerek gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Van
'da yol uygulaması sırasında hırsızlıktan arandığı belirlenerek gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "23 Aralık
2018 günü Tuşba
İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce Kalecik
Mahallesi Kalecik TOKİ yolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen uygulama esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 72 plaka sayılı aracın yapılan sorgulamasında araç ve araç içerisinde yaklaşık 300 bin TL değerinde kol saatlerinin çalındığı beyanıyla M.Y.'nin ilimiz İpekyolu
İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaatının olduğu tespit edilmesi üzerine olayla ilgili F.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan F.B. isimli şüpheli şahıs, hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü
olarak ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü asayiş olayının önlenmesine yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:18 Kaynak: İHA
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