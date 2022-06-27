Bingöl'de yol üzerinde yılanların dansı görüntülendi - Son Dakika
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Bingöl'de yol üzerinde yılanların dansı görüntülendi

27.06.2022 15:27

Bingöl'de yol üzerinde yılanların dansı görüntülendiBİNGÖL Bingöl'de merkeze bağlı bir köyde yol üzerinde iki yılanın dansı, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Bingöl'de yol üzerinde yılanların dansı görüntülendi

BİNGÖL Bingöl'de merkeze bağlı bir köyde yol üzerinde iki yılanın dansı, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Merkeze bağlı Güveçli köyüne giden vatandaşlar, yol üzerinde iki yılanı fark etti. Yılanların birbirine sarılı bir şekilde dans ettiğini gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yılanlar, belirli bir süre otlarında arasına giderek gözden kayboldu.

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Bingöl'de yılanların dansı görüntülendi Bingöl'de yılanların dansı görüntülendi Şanlıurfa'da iki metrelik yılanların dansı kamerada Şanlıurfa'da iki metrelik yılanların dansı kamerada
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de yol üzerinde yılanların dansı görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de yol üzerinde yılanların dansı görüntülendi - Son Dakika
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